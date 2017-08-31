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22:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Витсель круче Роналду. Он забил через себя. Видео

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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель стал автором забитого гола в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Гибралтаром. На 27-й минуте встречи бывший хавбек "Зенита" поразил ворота соперника ударом через себя практически с линии вратарской.

Отметим, что незадолго до этого похожим голом отличился нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. В похожей ситуации он переправил мяч в ворота ударом боковыми ножницами.

Сумасшедший гол Криштиану Роналду в ворота Фарерских островов

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

Вдвойне круче! Ещё андоррцу чуть ногу не сломал,за что и был удалён.

22:52

Веравалер

Ну да. Кристи - он забил. А Вентиль газовый - он забилИ...

22:44

Flamenco

из пределов штрафной площади?? В другой жизни

22:39

Букер

через себя из пределов штрафной площади. Наберут по объявлению....это вратарская, из за штрафной это дальше...

22:25