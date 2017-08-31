Витсель круче Роналду. Он забил через себя. Видео

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель стал автором забитого гола в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Гибралтаром. На 27-й минуте встречи бывший хавбек "Зенита" поразил ворота соперника ударом через себя практически с линии вратарской.

Отметим, что незадолго до этого похожим голом отличился нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. В похожей ситуации он переправил мяч в ворота ударом боковыми ножницами.

Сумасшедший гол Криштиану Роналду в ворота Фарерских островов