Витсель круче Роналду. Он забил через себя. Видео

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель стал автором забитого гола в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Гибралтаром. На 27-й минуте встречи бывший хавбек "Зенита" поразил ворота соперника ударом через себя практически с линии вратарской.
Отметим, что незадолго до этого похожим голом отличился нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. В похожей ситуации он переправил мяч в ворота ударом боковыми ножницами.
Сумасшедший гол Криштиану Роналду в ворота Фарерских островов
La bicyclette de Witsel 😲 #BelGib pic.twitter.com/FEm4DNHVGn– You Mer (@ucef79) 31 августа 2017 г.
- Сборная Португалии (футбол)
- Криштиану Роналду
- Сборная Бельгии (футбол)
- Аксель Витсель
- Сборная Гибралтара
Slim Taller
Вдвойне круче! Ещё андоррцу чуть ногу не сломал,за что и был удалён.
22:52
Веравалер
Ну да. Кристи - он забил. А Вентиль газовый - он забилИ...
22:44
Flamenco
из пределов штрафной площади?? В другой жизни
22:39
Букер
через себя из пределов штрафной площади. Наберут по объявлению....это вратарская, из за штрафной это дальше...
22:25