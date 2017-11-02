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Виталий Мутко: "У меня особое отношение к Денисову, но состав сборной определяет Черчесов"


Президент РФС Виталий Мутко считает, что в сборной должны быть сильнейшие игроки страны. Мутко также добавил, что у него особое отношение к полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову.

 
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– К Денисову у меня особое отношение, я помню начало его карьеры, – цитирует ТАСС Денисова. – Но могу сказать, что решение, кого вызывать в сборную, принимает главный тренер Станислав Черчесов – это его зона ответственности. Он свои решения старается объяснять.

Я согласен в том, что главный принцип формирования состава – в сборной должны быть сильнейшие игроки страны. Но у тренера свое видение коллектива – много факторов, которые он учитывает, формируя состав команды. У меня может быть свое субъективное мнение относительно некоторых футболистов, но выбор состава – ответственность тренера. Как и ответственность за результат.

Напомним, что Денисов не попал в заявку сборной России на товарищеские матчи против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Последний раз хавбек выходил на поле в составе национальной команды 5 июня 2016 года в товарищеской игре против Сербии (1:1).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4696795

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