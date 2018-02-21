Виталий Мутко: "Тестовый матч на стадионе в Самаре ориентировочно пройдет 28 апреля"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подтвердил информацию о том, что тестовый матч на арене в Самаре пройдет ориентировочно 28 апреля.

- Тестовый матч на стадионе в Самаре ориентировочно пройдет 28 апреля, - цитируют "РИА Новости" Мутко.

Напомним, что на стадионе в Самаре во время чемпионата мира-2018 пройдут встречи группового этапа Коста-Рика – Сербия, Дания – Австралия, Уругвай – Россия, Сенегал – Колумбия, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.