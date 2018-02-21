12:59 21 февраля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Виталий Мутко: "Тестовый матч на стадионе в Самаре ориентировочно пройдет 28 апреля"


Вице-премьер РФ Виталий Мутко подтвердил информацию о том, что тестовый матч на арене в Самаре пройдет ориентировочно 28 апреля.

- Тестовый матч на стадионе в Самаре ориентировочно пройдет 28 апреля, - цитируют "РИА Новости" Мутко.

Напомним, что на стадионе в Самаре во время чемпионата мира-2018 пройдут встречи группового этапа Коста-РикаСербия, ДанияАвстралия, УругвайРоссия, СенегалКолумбия, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180221/1133010133.html

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