Виталий Мутко: "Сомнения ФИФА по "Самара Арене" развеются после инспекционного визита"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что опасения по поводу строительства стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре будут развеяны после инспекционного визита ФИФА. Ранее сообщалось, что строители арены отстают по срокам. Инспеционный визит ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" пройдет с 26 сентября по 5 октября.

- Конечно, звучит сегодня большая тревога по стадиону в Самаре, - цитирует ТАСС Мутко. - Но я еще раз заверил, что мы все решения приняли и надеюсь, что в ноябре уже уложим газон, и все будет нормально. Но я пригласил их посетить его: может многие сомнения развеются, когда они посмотрят на стадион и увидят, что фактически внутри уже идут отделочные работы, что мы немного задержались в кровле, но это и не мудрено, потому что сложный проект.

По ряду городов у ФИФА есть опасения, что некоторые гостиницы не будут достроены, но я попросил их воочию посмотреть в Самаре, Саранске. Я там побывал уже, но у них есть тревога, что отели могут быть не готовы, может нам сейчас следует озаботиться и сделать замену.