Виталий Мутко: "Россия - Бразилия в "Лужниках"? Не верьте слухам"

Глава РФС Виталий Мутко опроверг информацию о проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии в "Лужиниках". Также он отметил, что не представляет, что сборная Аргентины не попадет на чемпионат мира-2018.

- Я поддерживаю введение системы видеоповторов, но это не такой простой вопрос, - отметил Мутко.

- "Лужники" откроются матчем с Бразилией?

- Не верьте всем слухам. Бразилия действительно есть у нас в списке. Они уже участники чемпионата мира, но подождите, еще один игровой день. Нам надо понять, что вообще не выходит, у кого еще стыковые матчи.

- Можете представить чемпионат мира без Месси?

- Не могу представить. Я смотрел вчера мяч, Месси там в штангу попал... Но у них есть ещё шанс. (Павел ГУРЕВИЧ)