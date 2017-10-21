Виталий Мутко: "Аргентина останется в России после матча со сборной, они попросили еще одну игру"

Вице-премьер Виталий Мутко выразил мнение, что товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии, который пройдет в Краснодаре, является показателем интереса к России перед чемпионатом мира-2018. Эта встреча состоится 14 ноября. За три дня до этого аргентинцы в Москве на стадионе "Лужники" сыграют с командой России.

– Аргентинцы останутся у нас и 14 ноября будут играть в Краснодаре – они попросили еще одну игру в России, – приводит ТАСС слова Мутко. – Они будут играть со сборной Нигерии, это еще раз большое внимание к нашей стране Чемпионат мира набирает обороты, хочется, чтобы и парни наши хорошо подготовились, в целом все определено, надеюсь.

Приедут звезды, приедет Месси. Надеюсь, футбол будет хорошего качества. Все увидят обновленные "Лужники". Замечательный стадион, всех приглашаем.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Месси и трое игроков "Зенита" вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией