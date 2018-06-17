03:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Висенте Дель Боске: "Саудовская Аравия - слишком слабый соперник, чтобы делать выводы"


Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске в колонке для "Спорт-Экспресса" оценил старт сборной России на чемпионате мира. В первом туре российская команда победила Саудовскую Аравию 5:0.

- Мое мнение о сборной России не изменилось после этой уверенной победы – слишком уж слаб был соперник, плюс у принимающей стороны есть дополнительные факторы поддержки, что всегда важно. К тому же, от России всякий раз ждут, что вот-вот она что-то покажет, что вот сейчас выстрелит, однако опыт последних чемпионатов мира был для нее довольно грустным. Посмотрим, сыграет ли ей на руку и добавит ли сил статус хозяйки турнира. (Егор БЫЧКОВ)

Полное интервью Висенте Дель Боске

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия - 5:0
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