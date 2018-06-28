Виллиам Карвалью пропустил тренировку сборной Португалии

Полузащитник сборной Португалии Виллиам Карвалью пропустил тренировку команды. Как сообщает A Bola, он не участвовал в занятиях из-за миалгии. В то же время к тренировкам вернулся Желсон Мартинш, который отсутствовал накануне. Приступил к работе и защитник Рафаэл Геррейру.

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 Португалия сыграет с Уругваем.

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