12:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Виллиам Карвалью пропустил тренировку сборной Португалии


Полузащитник сборной Португалии  Виллиам Карвалью пропустил тренировку команды. Как сообщает A Bola, он не участвовал в занятиях из-за миалгии. В то же время к тренировкам вернулся Желсон Мартинш, который отсутствовал накануне. Приступил к работе и защитник Рафаэл Геррейру.

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 Португалия сыграет с Уругваем.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здеськалендарь матчей и расписание по городам - здесь

К комментариям
0
Материалы других СМИ