21:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Виктор Классон: "Швеция – небольшая страна, и нам необходима защитная манера игры, чтобы добиться успеха"


Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон заявил, что защитная манера игры помогает команде добиваться успеха на чемпионате мира. Сегодня шведы в 1/8 финала турнира переиграли Швейцарию (1:0).

- Мы чувствовали огромную поддержку сегодня, и это было, мне кажется, преимуществом для нас, - цитирует ТАСС Классона. - Мы играли хорошо, в защитной манере. Мы небольшая страна и нам необходима такая манера игры, чтобы добиться успеха на турнире.

Соперник шведов по четвертьфиналу определится в паре Колумбия – Англия. Матч начался в 21.00 по московскому времени.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи Колумбия – Англия.

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5344807

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