Виктор Классон: "Швеция – небольшая страна, и нам необходима защитная манера игры, чтобы добиться успеха"

Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон заявил, что защитная манера игры помогает команде добиваться успеха на чемпионате мира. Сегодня шведы в 1/8 финала турнира переиграли Швейцарию (1:0).

- Мы чувствовали огромную поддержку сегодня, и это было, мне кажется, преимуществом для нас, - цитирует ТАСС Классона. - Мы играли хорошо, в защитной манере. Мы небольшая страна и нам необходима такая манера игры, чтобы добиться успеха на турнире.

Соперник шведов по четвертьфиналу определится в паре Колумбия – Англия. Матч начался в 21.00 по московскому времени.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи Колумбия – Англия.