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Вида в российской "Википедии" стал "чертом" и гражданином Украины

Отредактировання страница Домагоя Виды на российской "Википедии". Фото ru.wikipedia.org Отредактировання страница Домагоя Виды на российской "Википедии". Фото ru.wikipedia.org
Отредактировання страница Домагоя Виды на российской "Википедии". Фото ru.wikipedia.org

Страница защитника сборной Хорватии Домагоя Виды в российской версии "Википедии" была неоднократно отредактирована после скандала на чемпионате мира. Игрок обороны "шашечных", с 2013 по 2018 год выступавший за киевское "Динамо", после победы над Россией (2:2, 4:3 – пенальти) в 1/4 финала посвятил этот результат Украине, сказав на камеру: "Слава Украине!"

После победы над Англией (2:1 дополнительное время) в полуфинале он принес извинения россиянам. В том числе - на русском языке.

На странице игрока к фамилии была сделана приписка "ЧЕРТ". Также изменена информация о его гражданстве – помимо хорватского ему было приписано украинское.

Отредактировання страница Домагоя ВИДЫ на российской "Википедии". Фото ru.wikipedia.org
Отредактировання страница Домагоя ВИДЫ на российской "Википедии". Фото ru.wikipedia.org

В финале ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Францией. Встреча пройдет в воскресенье, 15 июля (Москва, Лужники, начало – 18.00).

Франция – Хорватия

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