Вида в российской "Википедии" стал "чертом" и гражданином Украины

Страница защитника сборной Хорватии Домагоя Виды в российской версии "Википедии" была неоднократно отредактирована после скандала на чемпионате мира. Игрок обороны "шашечных", с 2013 по 2018 год выступавший за киевское "Динамо", после победы над Россией (2:2, 4:3 – пенальти) в 1/4 финала посвятил этот результат Украине, сказав на камеру: "Слава Украине!"

После победы над Англией (2:1 дополнительное время) в полуфинале он принес извинения россиянам. В том числе - на русском языке.

На странице игрока к фамилии была сделана приписка "ЧЕРТ". Также изменена информация о его гражданстве – помимо хорватского ему было приписано украинское.

Отредактировання страница Домагоя ВИДЫ на российской "Википедии". Фото ru.wikipedia.org

В финале ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Францией. Встреча пройдет в воскресенье, 15 июля (Москва, Лужники, начало – 18.00).

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