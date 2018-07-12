Вида снова отжигает в раздевалке после победы. И опять с пивом. Видео

Сборная Хорватии громко празднует выход в финал чемпионата мира после победы в полуфинале над национальной командой Англии (2:1). После матча голкипер "шашечных" Даниэль Субашич запустил прямой эфир в своем Инстаграме прямо из раздевалки, где балканская команда уже отмечала успех. В кадре появился защитник хорватов Домагой Вида, который вместе с Субашичем стал петь на хорватском победную песню, размахивая бутылкой пива. При этом у самого вратаря в руках тоже было пиво.

Напомним, ранее ФИФА вынесла предупреждение Виде за то, что после матча 1/4 финала с Россией (2:2, пен. 4:3) в соцсетях появился видеоролик, на котором защитник кричит в камеру "Слава Украине!". Во время полуфинальной игры зрители в "Лужниках" свистели всякий раз, когда Вида касался мяча. (Дмитрий СОМОВ)