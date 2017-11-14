Вентура пообещал уйти в отставку. Цена вопроса - 700 тысяч евро

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что покинет занимаемый пост после того, как команда не смогла попасть на чемпионат мира 2018 года, сообщает Premium Sport. Ранее сообщалось, что Итальянской федерации футбола (FIGC) предстоит разорвать контракт с 69-летним специалистом, за что тот получит компенсацию.

- Да, - заявил Вентура, отвечая на вопрос о том, обещает ли он уйти в отставку.

Контракт Вентуры с федерацией рассчитан до августа 2020 года. По условиям соглашения, в случае досрочного прекращения договора, тренер должен получить 2,6 миллиона евро. Однако, по информации источника, стороны договорились о сумме отступных в 700 тысяч евро.

Напомним, Вентура возглавляет сборную с лета 2016 года. При нем итальянцы впервые с 1958 года не смогли попасть на чемпионат мира. Предстоящее мировое первенство станет третьим, на котором не сыграет "Скуадра Адзурра" - в 1930 году команда получила приглашение от ФИФА на турнир, но отказалась от плавания в Уругвай, где был сыгран первый в истории чемпионат мира.

"Si dimette o no? Ce lo promette?" "Sì".

Questa sera a #LeIene Gian Piero Ventura promette di dimettersi da allenatore della Nazionale Italiana. pic.twitter.com/10YLbrwyYi – Le Iene (@redazioneiene) 14 ноября 2017 г.

Прости их, Буффон. Италия не едет в Россию