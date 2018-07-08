Ведран Чорлука: "Браво, Россия! Команда с яйцами"

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука похвалил сборную России после четвертьфинала ЧМ-2018 (2:2, 4:3 по пен.).

- Браво, Россия! Команда с яйцами. Молодцы все, - заявил Чорлука. - Заслужили выхода в полуфинал, но мы были удачливее. Пенальти? Смолов хотел бить хитро. Иногда получается, иногда нет. Не надо сейчас его обвинять. А мы очень рады. Поборемся с Англией за выход в финал. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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