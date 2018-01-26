Варди уверен, что сборная Англии справится с проявлениями расизма в России

Нападающий "Лестера" и сборной Англии Джейми Варди выразил уверенность в том, что команда справится с возможными проявлениями расизма на чемпионате мира-2018, который пройдет в России. По словам форварда, у англичан сплоченны коллектив.

– У нас очень сплоченая команда, – приводит BBC слова Варди. – Беспокойство по поводу расизма в России? С нами еще не говорили по этому поводу, но я уверен, что будут.

Мы будем беседовать по поводу всего, что может случиться на чемпионате мира. Мы должны быть уверены в том, что все знаем и относится ко всему спокойно.