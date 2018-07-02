Валерий Непомнящий - о четвертьфинале ЧМ-2018 Россия - Хорватия: "Закроем Модрича – можем победить"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018, где нашей команде предстоит встретиться с Хорватией 7 июля в Сочи, а также отметил, что к футболистам из нашей страны повысится интерес европейских клубов.

- Все в этой жизни возможно, в футболе - в том числе. Конечно, мне хотелось бы, чтобы нашим соперником по четвертьфиналу стала Дания, а не Хорватия, но в плей-офф не выбирают, - говорит Непомнящий. - В предстоящем матче многое зависит от того, как построят игру россияне, готова ли команда вновь действовать вторым номером, отсиживаться в обороне и ждать своего шанса. Если получится закрыть Луку Модрича, если хавбек "Реала" будет смотреться столь же неубедительно, как в 1/8 финала, то шансы России на победу возрастут.

- То, что от сборной не ждали серьезных результатов, помогло их добиться?

- Мотивация доказать свою состоятельность назло всему присутствовала, и, думаю, что это пошло на пользу.

- После такого выступления спрос на наших футболистов в Европе вырастет?

- У нас есть опыт 2008 года, необходимо опираться на него. Откликаться на предложения с Запада нужно, но перед принятием решения необходимо все тщательно взвесить. На какую роль приглашают футболиста, конкурентноспособен ли он в чемпионате, куда его зовут, получится ли адаптироваться - все это надо учесть. А спрос вырастет однозначно, некоторые ребята уже обратили на себя внимание иностранных команд. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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