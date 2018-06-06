Валерий Газзаев: "Вижу, что и СМИ, и болельщики стараются поддерживать сборную"

Заслуженный тренер России, обладатель Кубка УЕФА, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев – специально для "СЭ" о контрольном матче сборной против Турции (1:1) и готовности национальной команды к ЧМ-2018.



- Чтобы рассчитывать на что-то большее на чемпионате мира, наша сборная не должна терять уверенность и веру в победу, - отметил Газзаев. - Ей были предоставлены шикарные условия для подготовки, а футбольная инфраструктура в России теперь лучшая в мире. Вижу, что и средства массовой информации, и болельщики стараются поддерживать команду как могут. Но ведь это не может продолжаться вечно – а улучшений нет и нет.

Осталось чуть больше недели, чтобы что-то исправить. Надо приложить все усилия – поработав прежде всего над психологией, вселить в спортсменов надежду. И уже сейчас внутри команды должны быть известны те, кто выйдет на поле 14 июня. Но понимают ли сами игроки, кто из них появится в стартовом составе?..

Давайте мы будем продолжать верить в тренерский штаб и в команду. Быть может, наша с вами уверенность передастся им.

Газзаев назвал три причины неудач сборной России //

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России - здесь