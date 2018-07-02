Валентина Яшина: "Хорватов побаиваюсь, но буду верить в нашу сборную"

Вдова легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина Валентина Яшина рассчитывает, что сборная России после победы над Испанией (1:1, 4:3 - по пенальти) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира сможет преодолеть четвертьфинальную стадию. Соперником команды Станислава Черчесова по предстоящему матчу будет Хорватия.

– Эта сборная России может дойти до полуфинала?

– Конечно, победой над испанцами нужно восторгаться. Но ведь это же не конец турнира. Самое главное – попасть в полуфинал, тогда уже можно будет рассчитывать на медали. Искренне желаю нашим игрокам туда пробиться.

– Однако впереди Хорватия.

– Ой, вот хорватов я что-то побаиваюсь (улыбается). Но все равно буду верить в нашу сборную.

– Черчесов доказал, что он большой тренер?

– Нет, о тренере я ничего говорить не буду. Все тренеры хороши, если у них здорово играют футболисты. Черчесов подобрал хорошую команду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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