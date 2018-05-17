Валентина Матвиенко: "В условиях информационной войны чемпионат мира имеет ключевое значение"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила значимость проведения чемпионата мира в условиях информационных атак на Россию. Она считает, что иностранные болельщики благодаря международному турниру смогут увидеть настоящую Россию.

– В условиях той информационной войны, в которой находится Россия, той клеветы, которая льется со всех зарубежных телеканалов в адрес нашей страны, этот чемпионат имеет ключевое значение, – цитирует ТАСС Матвиенко. – Приедут миллионы гостей, они увидят реальную Россию, реальных россиян, и никакая уже информационная война на них действовать не будет.