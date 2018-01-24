В Волгограде готовы тренировочные площадки ЧМ-2018

Две тренировочные площадки для участников чемпионата мира-2018 в Волгограде готовы, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова. По его словам, площадка ВГАФК расположена в непосредственной близости от 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена", на котором пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

- Тренировочные площадки на ВГАФКе и на "Зените" готовы, в этом нет никакого сомнения, - цитирует ТАСС Бочарова. - Мы рассматриваем тренировочные площадки не только как объекты, которые будут задействованы во время чемпионата мира, но и, конечно, как его наследие - они будут использоваться для подготовки волгоградских футболистов.