В Верховной раде болели за Россию в матче с Хорватией

Депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева считает, что матч между сборными России и Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2018​ стал одним из лучших на турнире. Также она отметила, что хотела увидеть российскую команду в полуфинале.

– Нервы и эмоции – не описать, - цитируют "Известия" Бахтееву. - Очень жаль, что так закончился матч, ведь российская команда играла лучше. Хотелось, чтобы игра закончилась со счетом 1:0. Гол Дениса Черышева был потрясающим. Россияне достойно выступили, я болела за Россию – хотелось, чтобы команда прошла дальше. Российские футболисты играли красиво и отдали все силы на поле. Россия вновь показала, что умеет проводить крупные спортивные мероприятия. Это спортивная, футбольная страна.

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