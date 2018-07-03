В соцсетях обратили внимание на след от укола на руке Дзюбы. Фото

В социальных сетях разошлось фото форварда сборной России Артема Дзюбы, сделанное во время матча 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании (1:1, пенальти – 4:3). Пользователи обратили внимание на след от укола на руке футболиста.

Некоторые из читателей сочли, что фотография свидетельствует о применении российскими футболистами допинга. Также об этом написал сайт Caught Offside, авторы которого считают, что "коррупция есть на самом высшем уровне в большинстве видов спорта, и футбол – не исключение".

Впрочем, другие пользователи обращают внимание, что следы от укола могли появиться после того, как у игроков забирали анализы – допинг-офицеры или врачи команды для изучения состояния здоровья футболистов.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Inject that into my veins like Russia’s state sponsored doping 💉 pic.twitter.com/f5ZeEFWuph – Tom Wade (@tomwade1999) 1 июля 2018 г.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)