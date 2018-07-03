13:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В соцсетях обратили внимание на след от укола на руке Дзюбы. Фото

Воскресенье. Москва. Лужники. Испания - Россия - 1:1, пенальти - 3:4. Артем ДЗЮБА празднует гол. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Воскресенье. Москва. Лужники. Испания - Россия - 1:1, пенальти - 3:4. Артем ДЗЮБА празднует гол. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В социальных сетях разошлось фото форварда сборной России Артема Дзюбы, сделанное во время матча 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании (1:1, пенальти – 4:3). Пользователи обратили внимание на след от укола на руке футболиста.

Некоторые из читателей сочли, что фотография свидетельствует о применении российскими футболистами допинга. Также об этом написал сайт Caught Offside, авторы которого считают, что "коррупция есть на самом высшем уровне в большинстве видов спорта, и футбол – не исключение".

Впрочем, другие пользователи обращают внимание, что следы от укола могли появиться после того, как у игроков забирали анализы – допинг-офицеры или врачи команды для изучения состояния здоровья футболистов.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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