В Петербурге полностью закрасили второе граффити с изображением Черчесова

В Санкт-Петербурге полностью закрашено граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова на трансформаторной будке, сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу компании "Ленэнерго", которой принадлежит строение. Сегодня, 16 июля, стену перекрасили в желтый цвет.

Накануне граффити было испорчено неизвестными. Ранее художники переделали граффити из-за того, что неизвестные "отрезали палец" портрету. На втором изображении тренер отдавал честь.

После второго инцидента художники закрасили граффити серой краской, написав поверх "Еще есть вопросы?"

- Никаких восстановлений. Стенка стала стенкой, – заявили они.

Сборная России под руководствомЧерчесова на ЧМ-2018 показала лучший результат в новейшей истории – дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила будущему вице-чемпиону Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

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