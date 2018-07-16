В Париже переименовывают станции метро в честь победы на ЧМ-2018

В Париже государственная структура, управляющая общественным транспортом и его пригородов (RATP), переименовывает станции в честь сборной Франции, ставшей чемпионом мира-2018. На время праздника станция Victor Hugo стала называться Victor Hugo Lloris, а Notre-Dame des Champs теперь Notre Didier Deschamps.
Напомним, Франция в финале ЧМ-2018 победила Хорватию со счетом 4:2, тем самым второй раз в истории став чемпионом мира (первый раз - в 1998 году).
Retweeted Tia (@tia1988):– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 16 июля 2018 г.
В Париже RATP переименовывает станции в честь чемпионов мира . На время праздника Victor Hugo в Victor Hugo Lloris, ну а Notre-Dame des Champs в Notre Didier Deschamps. Париж, я люблю тебя pic.twitter.com/V8bqSR7Lgz