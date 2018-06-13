В Москве начались ограничения движения транспорта

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил, что сегодня начнутся ограничения в движении в преддверии старта ЧМ-2018. Сообщается, что они коснутся одного из центральных районов.

– Завтра начнутся ограничения движения в районе Хамовники в преддверии матча-открытия чемпионата мира по футболу, – приводит РИА Новости слова заявления пресс-службы ЦОДД.

За день до проведения и в дни матчей транспорту без пропуска запрещено выезжать на улицы: Абрикосовский переулок, Кооперативная, Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября, улица Большая Пироговская, улица Ефремова, улица Малая Пироговская, улица Погодинская, улица Савельева, улица Усачева, улица Хамовнический вал, Усачевский переулок, Учебный переулок и Фрунзенская набережная.

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