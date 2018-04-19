В Минспорте не видят препятствий для создания фан-зон ЧМ-2018 в Крыму

Заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова уверена, что во время чемпионата мира-2018 в Крыму будут открыты фан-зоны. Ранее ФИФА дала устное согласие на создание на полуострове как минимум двух таких площадок.

Проблемой в этом вопросе является наличие только спонсорской рекламы на территории фан-зон. При этом в Крыму не работают многие партнеры ФИФА.

- Крым - это субъект Российской Федерации, у него одинаковые права с любым субъектом страны, - цитирует ТАСС Паршикову. - Чтобы открыть фан-зону, провести фестиваль болельщиков, нужно заключить соглашение с ФИФА, с его так называемым исполнителем. Крымский футбольный союз по этой теме вплотную работает с организационным комитетом, думаю, что обязательно будет фестивальная площадка.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.