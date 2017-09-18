В Минспорта довольны состоянием "Мордовия Арены"

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков остался доволен ходом строительства стадиона "Мордовия Арена", сообщает gazeta13.ru. Он дал понять, что стадион должен быть готов в срок. Напомним, что в столице Саранска пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

- То, что я увидел на площадке, меня впечатлило и приятно удивило. Серьезных проблем на стадионе нет. Это красавец, с каждым днем он становится всё краше. Прекрасный солнечный объект, - сказал Новиков.