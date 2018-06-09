В Лужниках открылся оперативный штаб чемпионата мира

Московский оперативный штаб чемпионата мира-2018, расположенный на территории Лужников, открыл в субботу, 9 июня, мэр столицы Сергей Собянин, информирует Интерфакс.

- Москвичи привыкли к большим мероприятиям, но такие мероприятия как чемпионат мира, в Москве бывают очень редко, - сказал Собянин.

Штаб создан для мониторинга ситуации и решения вопросов, возникающих в ходе проведения чемпионата. В его состав входят представители органов власти Москвы и силовых ведомств, руководителем штаба является заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

С 9 июня члены рабочей группы приступили к ежедневному дежурству в штабе, а в дни проведения матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак" планируется развертывание городского оперативного штаба в полном или сокращенном составе в зависимости от обстановки.

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