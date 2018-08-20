В Красноярск привезут бутсу Роналду с автографом

Бутсу форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду будет доставлена в Красноярск, сообщает ТВК. Увидеть ее можно будет на "Фестивале увлечений" с 22 по 25 августа.

Также на фестивале представят мячи с автографами Владимира Путина, игроков сборной России, а также мяч с автографами звезд мирового футбола. Экспонаты будут представлены на стенде футбольного клуба "Тотем", воспитанники которого посетили ЧМ-2018 и встретились с известными футболистами.

На ЧМ-2018 сборная Португалии вместе с Роналду дошла до 1/8 финала, где уступила сборной Уругвая (1:2).