В Испании в шоке: это Дзюба обучил Акинфеева отражать пенальти

Испанская газета AS на своем сайте опубликовала видео, на котором форвард сборной России Артем Дзюба во время тренировки играет в воротах и отражает ногами пенальти.
В издании удивлены и поражены, что похожий сейв удался Игорю Акинфееву в матче 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия (1:1, 3:4 по пенальти). Именно ногой вратарь отбил решащий послематчевый 11-метровый удар от Яго Аспаса.
Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти 😎 pic.twitter.com/2rxcTEouko– Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.
AS подчеркивает, что у команды Станислава Черчесова был свой секрет на серию послематчевых пенальти.
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