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В Испании в шоке: это Дзюба обучил Акинфеева отражать пенальти

Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Испанская газета AS на своем сайте опубликовала видео, на котором форвард сборной России Артем Дзюба во время тренировки играет в воротах и отражает ногами пенальти. 

В издании удивлены и поражены, что похожий сейв удался Игорю Акинфееву в матче 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия (1:1, 3:4 по пенальти). Именно ногой вратарь отбил решащий послематчевый 11-метровый удар от Яго Аспаса.

AS подчеркивает, что у команды Станислава Черчесова был свой секрет на серию послематчевых пенальти. 

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