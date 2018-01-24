10:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В газоне для "Санкт-Петербург Арены" не нашли опасной живности

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Газон "Санкт-Петербург Арены" получил положительное заключение специалистов по фитосанитарному контролю, сообщает "Фонтанка". Они исследовали образцы рулонного газона, прибывшего в Россию из Дании. В них не было обнаружено карантинных объектов.

Напомним, укладку нового газона на стадионе "Зенита" начали в середине января. Покрытие газона должно быть заменено еще перед чемпионатом мира 2018 года, замена должна начаться 16 апреля. 13 мая будет проведен тестовый матч, после которого поле выкатят со стадиона и вернут обратно 11 июня для проведения турнира.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На стадионе в Санкт-Петербурге состоятся 4 игры группового этапа, а также 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2018/01/23/035/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Спринт

Опасная живность для "Распил-Арены" - это чиновничьи бакланы, которые уже склевали миллиарды гос. бюджетных средств. Газон уже за календарный год меняют в третий (!) раз, и никогда эта хпамида не будет нормальным футбольным стадионом. Будет очередным пунктом бессрочных расходов для "Газпрома" и фактически будет висеть на шее миллионов россиян.

19:53

Serenky25

Ты видишь суслика? нет. А он есть!

12:39

Мойка для бомжей

Бакьаны все склеаали

11:02

баламошка

Кроме чертей и карликовых бомжей.

10:30