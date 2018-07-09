В Англии ожидают беби-бума после первого за 28 лет выхода в полуфинал ЧМ

Британские эксперты считает, что победа сборной Англии над Швецией (2:0) в четвертьфинале чемпионата мира приведет к резкому увеличению рождаемости, сообщает Sun. Ожидается, что через 9 месяцев этот показатель увеличится на 5 тысяч детей (10 процентов от традиционных цифр).

Издание отмечает, что после поражения от Бразилии (1:2) на ЧМ-2002 было зафиксировано увеличение рождаемости на две тысячи младенцев. В 1966 году, когда "три льва" в финале чемпионата мира обыграли сборную ФРГ (4:2 д.в.), также имел место прирост рождаемости.

В 1/2 финала ЧМ-2018 сборная Англии сыграет с Хорватией. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало игры – 21.00 по московскому времени.

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