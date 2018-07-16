Успехи сборной России не сказались на выборе имен новорожденных в Москве

Выступление сборной России на чемпионате мира не оказало большого влияния на выбор имен детей в московских семьях в июне, сообщает ТАСС. Регистрация детей под самым популярным уже многие годы именем Александр возросла на 5 процентов к уровню мая.

По данным ЗАГС, в июне в Москве 273 ребенка назвали именем Александр, в мае - 258, в апреле - 238. Именем Артем в этом месяце назвали 202 ребенка, в прошлом - 217, а в апреле - 238, количество детей с именем Игорь составило 22 в июне и 25 в мае, а в апреле - 26. Именем Александра назвали 115 девочек в июне, в мае - 150, в апреле - 132", - говорится в предоставленных материалах.

В пресс-службе ЗАГС оперативно не смогли предоставить данные по имени Станислав за июнь. Также там уточнили, что управление ЗАГСа Москвы не располагает информацией, в честь кого были названы эти дети.

Возможно, статистика по именам изменится в июле, данные за этот месяц будут предоставлены в начале августа органом ЗАГСа Москвы.

Сборная России добилась лучшего результата в истории чемпионатов мира, добравшись до 1/4 финала ЧМ-2018.

Сборная России на чемпионате мира по футболу