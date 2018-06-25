Уругвай – Россия: прямая трансляция – в 17.00 (видео)

Сегодня, 25 июля, сборные России и Уругвая разыграю первое место в группе А чемпионата мира. Две другие Египет и Саудовская Аравия уже потеряли мотивации – они покидают турнир. Россияне и уругвайцы встретятся в Самаре на одноименной арене, матч начнется в 17.00 по столичному времени. Чтобы команде Оскара Табареса занять первое место, ей нужно тоько побеждать, другие исходы будут в пользу подопечных Станислава Черчесова.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Уругвай – Россия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Уругвай – Россия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!

Сегодня ход заключительной игры россиян в группе для вас прокомментируют журналист "СЭ" Сергей ЕГОРОВ и его гость, известный агент, Шандор Варга – близкий друг Арсена Венгера. Не пропустите комментарии авторитетного специалиста. Это будет увлекательно.