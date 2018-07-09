Украинский журналист: "Россия тиражирует фото стопы Кутепова. Илья, зачем вам такой пиар?"

Главный редактор украинского журнала "Футбол" Артем Франков - о повреждении защитника сборной России Ильи Кутепова в матче 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 4:3).

- Россия тиражирует, рекламирует и превозносит фото стопы Кутепова, украшенной ссадиной и кровоподтеком, - приводит слова журналиста MatchDay. - Проверял: молодые смотрят и говорят - ой, я бы не смог так играть...Тищенко! Колотов! Бессонов! Десятки, сотни советских футболистов! Насколько я знаю вас, подобное повреждение вообще не повод для разговора! Илья, зачем вам такой пиар? И что сказали по этому поводу ветераны вашего "Спартака"? Как вспомню, с какой травмой Бессонов стал лучшим футболистом юношеского чемпионата мира-1977...Как же все переменилось. Считаю - не к лучшему.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!

Травма была получена в первом тайме, а впереди было ещё 100 минут...#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/CRwE1eIxav – Сборная России (@TeamRussia) 8 липня 2018 р.

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