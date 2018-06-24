Украинский тренер: "Особенно сильно буду болеть за Испанию против одной команды"

Бывший полузащитник "Шахтера", а также тренер Михаил Соколовский намекнул, что будет болеть против сборной России, если та попадет на Испанию в плей-офф чемпионата мира. Он также добавил, что наиболее симпатичной командой турнира, по его мнению, является Хорватия.

- Думаю, что из всех сборных мне сейчас ближе всего хорваты. Буду болеть за них и за сборную Испании, - цитирует Соколовского портал UA Футбол. - Чтобы не происходило, а испанцы при любых обстоятельствах продолжают играть в свой фирменный футбол с контролем мяча и нацеленностью только на атаку. Особенно сильно буду болеть за Испанию против одной команды, с которой они могут встретиться уже в 1/8 финала.

Сборная России выступает в группе А. Она досрочно обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира. Ей предстоит сыграть против Уругвая (25 июня, Самара). В плей-офф наша команда может попасть на Испанию или Португалию.

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