02:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тысячи футбольных болельщиков застряли в пробке на границе Беларуси и России


На трассе Минск – Брест – Москва образовалась пробкой длиной порядка 20 километров на границе Беларуси и России. В настоящее время в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции, которые обеспечивают дорожную безопасность в плане предупреждения ДТП, своевременного продвижения колонны и недопущения образования заторов на дороге, передает "Белта".

По информации телеканала "Мир 24", в пробке застряли тысячи футбольных болельщиков, которые отправляются на чемпионат мира в России

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Дополнительная информация

http://www.belta.by/regions/view/v-dubrovenskom-rajone-na-granitse-s-rossiej-obrazovalas-ochered-iz-mashin-v-15-km-306603-2018/

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