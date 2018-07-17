Трезеге назвал "Лужники" олицетворением современной России

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге назвал ЧМ-2018 отличным способом изменить мнение иностранцев о России. По мнению экс-форвада, главный стадион турнира "Лужники" после реконструкции стал просто невероятным.

– Это великолепный стадион, который заслужил проведения на нем самых важных матчей самого главного турнира планеты, - цитируют "Известия" Трезеге. - Я был в "Лужниках" до реконструкции, много лет назад. Тогда стадион был очень красивым, но сейчас он стал просто невероятным. Эта арена олицетворяет современную Россию. "Лужники" полностью справились со своей миссией на чемпионате мира.

– Что вам нравится в современной России?

– Ваша страна готова открыться, готова показать себя всему миру, хотя многие думали, что это не так. И чемпионат мира стал отличным способом изменить это мнение. Но лично для меня Россия всегда была страной, которую я любил и люблю.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем мирового первенства стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию (4:2).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь