Третье поражение Египта на ЧМ-2018 довело комментатора до смерти

Бывший вратарь Ахмед Фаузи, который был в телестудии во время смерти комментатора матча чемпионата мира-2018 между сборными Египта и Саудовской Аравии (1:2), рассказал о подробностях фатального эпизода. Похороны экс-тренера каирского "Замалека" Абдрахима Мухаммеда Негмы запланированы на вторник. Церемония прощания состоится в Каире в мечети Хамдиа Эль-Шазлия.

– Он выглядел измученным и глубоко тронутым третьим поражением Египта, а также вылетом команды из турнира, – цитирует RT Фаузи.

Напомним, ранее стало известно, что Абдрахим Мухаммед Негма скончался от инсульта, который стал следствием бурных переживаний по поводу поражение сборной Египта.

Инсульт стал причиной смерти комментатора во время матча Саудовская Аравия – Египет //

Комментатор умер во время матча Египет – Саудовская Аравия