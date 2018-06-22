Тренировку сборной посетил чемпион мира-2006. Фото

На тренировке сборной России в Новогорске присутствует Марко Амелиа - экс-голкипер "Милана" и сборной Италии, чемпион мира-2006. Во время чемпионата мира он работает в России на одном из телеканалов в роли эксперта. В середине "нулевых" Амелиа был в шаге от перехода в "Спартак", и переговоры вел нынешний главный тренер сборной Станислав Черчесов. Трансфер игрока из "Ливорно" сорвался в последний момент, но с тех пор Амелиа и Черчесов дружат. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Вратарь Марко Амелия, чемпион мира-2006 и несостоявщийся спартаковец - на тренировке сборной России в роли журналиста pic.twitter.com/BkKD5o4AUo– Филипп Папенков (@PippoGranato) 22 июня 2018 г.
Амелиа вещает про друга Черчесова, который когда-то почти купил в "Спартак" pic.twitter.com/Xl3s8aU8Ql– Филипп Папенков (@PippoGranato) 22 июня 2018 г.
Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии турнира. Ей предстоит сыграть с Уругваем (25 июня, Самара).
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