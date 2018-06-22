12:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тренировку сборной посетил чемпион мира-2006. Фото


На тренировке сборной России в Новогорске присутствует Марко Амелиа - экс-голкипер "Милана" и сборной Италии, чемпион мира-2006. Во время чемпионата мира он работает в России на одном из телеканалов в роли эксперта. В середине "нулевых" Амелиа был в шаге от перехода в "Спартак", и переговоры вел нынешний главный тренер сборной Станислав Черчесов. Трансфер игрока из "Ливорно" сорвался в последний момент, но с тех пор Амелиа и Черчесов дружат. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии турнира. Ей предстоит сыграть с Уругваем (25 июня, Самара).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
что, где и когда смотреть на ТВ 

 

Опрос

Как сборная России выступит на чемпионате мира-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
Материалы других СМИ