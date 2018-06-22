Тренировку сборной посетил чемпион мира-2006. Фото

На тренировке сборной России в Новогорске присутствует Марко Амелиа - экс-голкипер "Милана" и сборной Италии, чемпион мира-2006. Во время чемпионата мира он работает в России на одном из телеканалов в роли эксперта. В середине "нулевых" Амелиа был в шаге от перехода в "Спартак", и переговоры вел нынешний главный тренер сборной Станислав Черчесов. Трансфер игрока из "Ливорно" сорвался в последний момент, но с тех пор Амелиа и Черчесов дружат. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Вратарь Марко Амелия, чемпион мира-2006 и несостоявщийся спартаковец - на тренировке сборной России в роли журналиста pic.twitter.com/BkKD5o4AUo – Филипп Папенков (@PippoGranato) 22 июня 2018 г.