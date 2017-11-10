Тренер Северной Ирландии недоволен судейством в матче против Швейцарии. Видео

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил после первого стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швейцарии (0:1) отметил, что арбитр Овидиу Хацеган испортил игру. По его словам, судья не должен был ставить пенальти в ворота хозяев.

- Рефери прекрасно видел этот момент, - приводит ВВС слова О'Нила. - Рука нашего защитника не находилась в естественном положении. Мяч задел спину больше, чем руку. Я думал, что рефери просвистел офсайд, но точно не пенальти. Я возмущен этим решением.

Это был решающий момент в матче. Фабиану Шеру можно было показать красную карточку в начале матча, но арбитр этого не сделал. Он не принес никакой пользы на поле. Но мы должны забыть об этом. Команда все еще в борьбе. Возможно, судья в следующем матче даст нам шанс. В раздевалке все разгневаны. И теперь мне нужно их вернуть на поле.