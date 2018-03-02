Тренер сборной Швеции опроверг возвращение Ибрагимовича

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон опроверг возможное возвращение нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича в национальную команду. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард может вернуться в сборную ради участия в чемпионате мира-2018.

- Ибрагимович сказал мне, что больше не хочет играть за сборную, - цитирует goal.com Андерссона. - Я уважаю его выбор.

Ибрагимович провел за сборную Швеции 116 матчей и забил рекордные 62 гола. После Евро-2016 он покинул национальную команду.

Сборная Швеции на ЧМ-2018 сыграет в группе с Кореей (18 июня, Нижний Новгород), Германией (23 июня, Сочи) и Мексикой (27 июня, Екатеринбург).