Тренер сборной Египта: "Выбрали Грозный, потому что это тихое место"

Ассистент главного тренера сборной Египта Хосе Карлос Фантагуцци по окончании семинара представителей команд-участниц чемпионата мира отметил, что не считает сборную фаворитом группы, передает из Сочи спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Считаете ли вы Египет фаворитом группы?

– Не могу назвать нас фаворитами, но мы постараемся победить в группе.

– Почему вы выбрали в качестве базы Грозный?

– Это тихое место, в котором мы сможем сконцентрироваться на игре. В Грозном есть вся нужная инфраструктура, хороший стадион. Это отличный выбор для нас.

– Насколько сильна сборная России?

– В России много известных футбольных клубов. Среди них, например, московские "Спартак" и "Локомотив". Российские клубы все время играют хорошо в Европе. Но замечу: мы не концентрируемся на России. У нас сначала Уругвай, потом Россия, а затем Саудовская Аравия.

– Салах – лучший игрок в истории Египта?

– Он один из лучших игроков, определенно.

– Не боитесь, что после интенсивного сезона Салах приедет на чемпионат мира уставшим?

– Конечно. Но такая проблема есть не только у Египета. Все будут уставшими, это нормально. Мы будем стараться подходить к каждому матчу в оптимальной форме.

– Как его остановить?

– Это один из лучших игроков в мире, так что это сложный вопрос. И он не единственный в нашей команде – соперникам нужно думать о том, как закрыть всех в команде.

- У вас есть какие-то требования к отелю, где вы будете жить во время чемпионата мира?

- У нас есть определенные моменты, связанные с религией - в этом году священный для мусульман месяц Рамадан пройдет как раз с середины мая по середину июня, - но с этим не возникнет никаких проблем. У нас есть специалисты, которые разбираются во всех тонкостях и нюансах, мы доверяем им и знаем, что все будет хорошо.