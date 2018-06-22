Торрейру спросили про Черышева, а он рассказал про Головина

Полузащитник сборной Уругвая Лукас Торрейра назвал Александра Головина одним из лучших игроков сборной России. Правда, уругвайца попросили оценить игру Дениса Черышева.

– Как вам Денис Черышев? – спросил Торрейру нижегородский журналист.

– Черышев? Это номер 17? О, номер 17 – очень хороший футболист, играет важную роль в российской команде.

Под 17 номером в России играет Александр Головин. На его счету гол и две голевые передачи в двух играх на домашнем чемпионате мира. Черышев, в активе которого три гола в двух встречах, на чемпионате мира заявлен под номером 6. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч Уругвай – Россия состоится в понедельник, 25 июня. Встреча пройдет в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

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