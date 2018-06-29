Томас Фермален: "Нельзя думать о полуфинале или финале сейчас"

Защитник сборной Бельгии Томас Фермален после победы над Англией в матче чемпионата мира-2018 (1:0) отметил, что команда не думала о плей-офф, выходя на поле. В 1/8 финала турнира бельгийцы сыграют с Японией.

- Конечно, мы хотели победить, странно выходить на поле с мыслью о проигрыше, - цитирует "Р-Спорт" Фермалена. - Мы не думали о сетке плей-офф, на кого лучше попасть. Нельзя думать о полуфинале или финале сейчас. Нужно идти от игры к игре. Неважно, с кем ты играешь, сколько у тебя дней отдыха, важно всегда сохранять концентрацию.

У Аднана Янузая потрясающий талант, он здорово разбирается с оппонентами один на один, что он сегодня и показал. Те игроки, которые вышли, тоже очень талантливы. На чемпионате мира очень важно иметь глубокую скамейку.

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