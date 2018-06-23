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Тоби Алдервейрелд: "Сборной Бельгии есть над чем работать"


Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд признался, что его команда не провела идеального матча против Туниса. Встреча группового этапа чемпионата мира между этими командами завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.

- Мы провели четкий и организованный матч против команды Туниса, однако два пропущенных мяча свидетельствуют о том, что нам еще есть над чем работать, - цитирует ТАСС 29-летнего бельгийца. - Сегодня мы оставляли много свободных зон для соперника, что в дальнейших матчах будет просто недопустимо. Да, мы выиграли с крупным счетом, при этом стоит отдать должное сборной Туниса за смелость и рвение к победе. Сейчас нам нужно забыть эту встречу и полностью сконцентрироваться на следующей игре против команды Англии.

Сборная Бельгии выступает в группе G. Ей предстоит встретиться с Англией (28 июня, Калининград).

Бельгия - Тунис

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5318300

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