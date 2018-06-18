Тите: "Соперники будут фолить – сборная Бразилии будет бить штрафные"

Главный тренер сборной Бразилии Тите после ничьей со Швейцарией в матче чемпионата мира-2018 (1:1) понимает, что соперники продолжат жестко играть против нападающего Неймара​. Также он признался, что доволен игрой на две трети.

– Вы говорили, пяти очков хватит для выхода из группы.

– Я говорил о статистике. Это факт!

– Бразилия много пропускает после ударов головой.

– Сегодняшний гол – оттолкнули руками нашего футболиста. Я называю это "нарушение правил". Какой урок здесь можно извлечь? Многие наши футболисты сегодня играли хорошо – Неймар в некоторых эпизодах, Фернандинью…

– У Швейцарии было 9 фолов. Почти все – на Неймаре. Это будет продолжаться?

– Думаю, да. Плотная опека ведущего футболиста. Любой от этого начнет ошибаться! Все переживают, выходя на первый матч. Сегодня было феноменальное психологическое давление. Ничего. Соперники будут фолить – мы будем бить штрафные. Пусть!

– Это игрой довольны?

– На две трети. Было много креатива. Второй тайм неплохой. Швейцария усилила свои позиции. Миранда мне говорил: "Меня толкали. Надо было падать?" – "Нет! – ответил я. – Никогда не надо симулировать, это не наш путь". Всем это повторю! Мне это неприятно!

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