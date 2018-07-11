Тибо Куртуа: "Франция играла в анти-футбол"

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 с Францией​ (0:1) раскритиковал игру французов. Также он остался недоволен работой арбитра.

- Франция играла в анти-футбол, - цитирует Sport Witness Куртуа. - Это их право так играть... но на это неприятно смотреть. Не только французская тактика, но и рефери... он вообще не свистел.

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