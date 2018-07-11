Тибо Куртуа: "Думаю, через 20-30 лет нами тоже будут гордиться"

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о своих эмоциях после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 с Францией​ (0:1). Также он отметил, что доволен своей игрок на турнире.

– Это был хороший матч, французы били низко, но мы здорово играли в пас и проводили контратаки, – сказал Куртуа. – Жалко проигрывать в полуфинале, но это футбол, такое случается.

– Что скажете об игре Бельгии?

– Мы довольны своей игрой, сейчас нужно абстрагироваться от этого результата и готовиться к матчу за третье место. Но, конечно, мы не на 100 процентов довольны, потому что будем бороться только за бронзу. Рассчитывали на игру в финале. Сложно будет выйти на поле в субботу. Победитель на стадии полуфинала определяется по нюансам.

– Что скажете о своей игре?

– Я доволен своим вкладом на этом турнире. Мы постараемся занять третье место на ЧМ. У нас не то поколение, которое было в 1986 году. Думаю, через 20-30 лет нами тоже будут гордиться. Надеюсь, что мы сможем в будущим добиться успехов, мы ещё молоды. (Игорь НОВИКОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ