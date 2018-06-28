Тиагу Силва: "Пережил в Москве один из худших этапов карьеры и жизни"

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва вспомнил о жизни в Москве. В 2005 году игрок подписал арендное соглашение с "Динамо", но не сыграл за команду ни одного матча. На протяжении шести месяцев он болел туберкулезом.

- Я пережил в Москве один из худших этапов карьеры и жизни. Зато сейчас все складывается хорошо, - заявил Силва. - Да и не только в Москве, а вообще в России. Я нашел баланс, который придает мне уверенности.

Я очень рад и горжусь этой группой футболистов. Мы сумели справиться с эмоциями, ведь играть предстояло с непростым соперником.

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