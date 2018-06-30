Тиагу Алькантара: "Де Хеа работает как сумасшедший на тренировках. Мы полностью доверяем ему"

Полузащитник сборной Испании Тиагу Алькантара перед матчем с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018 заявил, что команда полностью доверяет голкиперу Давиду Де Хеа.

- Вратарь - самая сложная позиция на поле. В последние годы Давид проводил великолепные матчи как за сборную, так и за клуб, - цитирует футболиста официальный сайт команды. - Вы все знаете, кто он такой. На тренировках он работает как сумасшедший. Мы полностью доверяем Давиду и остальным вратарям.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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